美國空軍可能會驚訝A-10「疣豬」( Warthog)攻擊機的後台竟如此硬！多年來，美國空軍一直嘗試退役這款服役超過40年的慢速飛機，但是參眾兩院力保A-10的力量實在太強大，國會認為這款飛機的性價比很高，退役是很可惜的。

任務與目的(task and purpose)報導，在最近的一次嘗試中，美國空軍試圖將 281 架A-10當中，挑出42架給封存，這算是很小規模的退役了，是為了騰出維護成本，投資與購買更先進的飛機，比如 F-35A。

然而美國國會仍然對此有話要說，在 2022財年的國防授權法案的提案中，參議院軍事委員會直接明定：禁止空軍在 2022 財年退役任何1架 A-10 飛機。也就是說，即使少少的退役42架，美國國會仍然不願意。

費柴德公司(Fairchild Aircraft)的A-10攻擊機，官方名是「霹靂2式」(Thunderbolt II)，但是多數人都叫它「疣豬」，它機鼻下的30公釐7管GAU-8/A 加特林機砲，是它最具知名的武器，發射時的轟鳴聲與疣豬叫聲有相似，這具備彈1200發的機砲，可摧毀任何裝甲車，許多美軍部隊看到與聽到這股「豬叫聲」時，會由衷的讚嘆救星到了。

根據美國政府問責局(GAO)1的一份報告，A-10因為機件老化，維護成本正在飆升。雖然已購買了新機翼，但檢查飛機系統，並保持安全運作的後勤時間仍然很長，這是美國空軍一直想要汰換A-10的原因。

但是在美國國會裡，有許多退伍軍人出身，服役期間曾受過A-10照顧的議員，他們在於情於理上都喜歡A-10，就用各種方式保護A-10機隊。他們也有很正常的理由，就是美國空軍的專職地面攻擊機其實並不多。

A-10有12個外掛點，可攜帶大量飛彈與炸彈。(圖/美國空軍)

比如前美國海軍A-6攻擊機飛行員、前太空人，亞歷桑那州美國參議員馬克凱利(Sen. Mark Kelly)說：「作為一名曾經在戰鬥中提供近距離空中支援的我，我知道 A-10 在執行地面火力支援任務是無與倫比的，提供了一種寶貴的能力，保護地面上的美國部隊。」

「在沒有其他飛機可以取代A-10執行這類任務前，就將 A-10給除役，這對我們的國家安全來說是錯誤的一步。」

不過，並非所有的國會議員都支持A-10。佛州參議員馬克盧比歐（Sen. Marco Rubio）就同意美國空軍退役掉A-10，以便多採購F-35A。

之所以美國空軍想要以F-35A來換掉 A-10，是因為他們認為下一場戰爭的對手可能是中國大陸，而中國大陸的防空網可以輕易剋制慢速的A-10。

雖然美國空軍有這樣的擔心，但是A-10的持續飛行幾成定局，現在能做的是為疣豬進行現代化改進，使它們能在 2030 年代的戰場環境繼續飛行。目前已投入8.8 億美元，對A-10的航空電子設備進行改進，加裝新一代的防護與預警裝置。

報導笑稱，「真的沒有什麼可以殺死頑強的 A-10，即使是美國空軍也辦不到。」