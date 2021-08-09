韓國現代汽車公司9日表示，經過4周停工升級後，其韓國國內7家汽車工廠中的1家已改裝正常，正準備要生產電動車(EV)。

因現代汽車計畫將在2021年底，開始量產IONIQ 6中型轎車，故利用7月13日至8月6日，約4周時間優化牙山(Asan)工廠產線。現代的牙山工廠年產量約30萬輛，主要生產Sonata轎車與Santa Fe休旅車。

2月時，現代曾推出IONIQ5全電能EV，該車款是經由現代純電全球模塊化平台 E-GMP所一手打造出來的。

2022年，現代汽車計劃將推出IONIQ 6，然後在2024年時，IONIQ 7大休旅將會問世。同時，現代也將以英文字母或阿拉伯數字，來為自己汽車產品命名，就像同業BMW一樣，就是利用1到8不同的數字來稱呼不同車款。

現代在韓國有7家車廠，蔚山5家、牙山1家、全州1家。而在海外有10家，中國4家，美國、捷克、土耳其、俄羅斯、印度和巴西各1家。而這些產線總產能，大約為550萬輛汽車。