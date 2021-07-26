群聯(8299)今日召開股東常會，通過每股配發現金股利23元，也通過將辦理私募普通股新股不超過1800萬股，引進策略性投資人及強化策略合作夥伴長期合作關係。

群聯董事長潘健成表示，109年全年度營收成長將近10%，達到484.96億元的歷史新高，全年度EPS也創下歷史同期新高的44.14元。在COVID-19疫情升溫下，群聯能有這樣的亮眼成果，除了顯示群聯獨特的策略佈局發揮成效以外，也展現群聯從消費類儲存市場成功轉型成以技術與儲存應用為發展主軸的長期發展策略方向。

潘健成接著說明，由於群聯目前處於成長擴張的階段，如果有合適私募案的策略夥伴，將引進對研發、技術、產品、銷售等有助益群聯長期發展的策略合作。再者，雖然過去幾年均有在股東會通過私募案辦理，但由於還沒有找到合適的夥伴，因此尚未實際執行，而今年群聯也將持續秉持開放的態度尋求策略合作。

此外，為因應資本市場的期待與趨勢，群聯股息發放的部分，自2022年起，將改為每年2次發放，預計每年第一季發放前年上半年股息，第三季發放前年下半年股息；然實際發放時間，仍以公司正式公告為主。

群聯今日股東會中決議現金股利每股配發23元，除息基準日8月16日，股息發放日為9月9日，另外，將辦理私募普通股新股不超過1800萬股，引進策略性投資人及強化策略合作夥伴長期合作關係。