據EPFR Global統計，截至7月21日止一周，主要債券基金資金流向，以投資級公司債券基金淨流入66.96億美元最多；其次為美國貨幣市場的48.43億美元，新興市場債券基金淨流入10.79億美元，最後是高收益債券基金的1.74億美元。Delta變種病毒蔓延，資金轉入貨幣市場和債市尋求避險，摩根投信統計，全球整體債券基金連19周獲青睞，今年來累計流入逾3221億美元。而高收債今年以來是唯一正報酬率債種。

摩根環球高收益債券型產品經理劉奕伶表示，高收益債今年以來表現領先，為唯一正報酬率債種，引領高收益債券基金資金動能隨之轉強，今年累計資金淨流入金額達239億美元，反應了市場對高收益債券基本面持續改善的預期。

若就4大類的債券基金（含貨幣市場基金）今年累計的淨流入金額來看，投資級公司債券基金淨流入2218.97億美元還是最高的，主要是投資機構如保險資金和退撫基金受到投資限制，只能買入相對安全的投資等級債或公債，以致高收益債今年雖然是正報酬，但相對淨流入的金額不及投資級公司債。

劉奕伶指出，市場預估高收益債2021年全年違約率甚至有望低於當前預估的2%，加上目前企業的流動性準備充足，高收益債的基本面仍相當健康，身價可望隨企業獲利水漲船高。有鑑於高收益債券目前債券利差評價趨於合理，建議可著眼持有價值、息收的角度，中長線佈局高收益債。

安聯四季豐收債券組合基金經理人許家豪表示，在經濟復甦下，歐美高收益債市企業多數獲利展望正向，違約率持續下降；根據高盛統計資料，今年以來美元高收益債違約率為金融海嘯後的新低，且因當前低利環境使融資成本與借貸環境仍較寬鬆，預估美元高收益債市未來12個月的違約率也將持續下修；美國銀行數據也指出，在過去4季中，許多相關企業保留盈餘已超過基本支出，顯示公司帳上資本充足，可在需要時拿出資金，皆有利於債券信用相關風險的改善。