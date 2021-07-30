美股雖上漲，但受陸股拖累，台股一日紅後殺盤再起，外資由買轉賣，雖然有出口商月底拋匯支撐新台幣小升，但午後仍是由升轉貶，終場收在27.966元兌1美元，貶值2.1分，終結連續三個交易日收高，台北外匯經紀公司成交量7.74億美元。

新台幣同時也收周線及月線，累計本周升值6.2分或0.22％，周線由貶轉升，至於7月累計貶值9.6分或0.34％，月線由升轉貶。

外匯交易員指出，雖然美國聯會（Fed）利率決策會議釋出討論減債計畫，強調升息還未到討論的時候，國際美元續弱，且美股上漲，但陸股領跌連動，主要亞股綠油油，台股同樣開低走低，最後重挫155點至17247點，外資也由買超轉為賣超新台幣176億元。儘管有出口商月底拋匯進場，卻因為不到28元價位而相對觀望，且午後進口商進場買匯，新台幣反轉走跌。

外匯交易員認為，外資近來偏向賣超台股，加上領到台股現金股利，累計不小部位等著匯出，新台幣7月上旬貶破28元，出口商月底作帳拋匯需求也順勢出籠，但升回27元價位後，態度又趨於保守，使得新台幣升勢不易延續，預料短線應是續在28元大關上下區間整理格局居多。