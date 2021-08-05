根據券商公會的統計，6月美國市場複委託交易額逾新台幣3098億元，佔海外複委託總額高達79%，由此可見台灣複委託交易客戶高度集中在美國資本市場。兆豐金(2886)旗下兆豐證券分析，一般的美股資訊僅提供「延遲15分鐘」的報價，因美股無漲跌幅限制，且有時股價波動較劇烈，台灣投資人若要投資在一個快速上漲或下跌的國外市場，掌握即時報價資訊相當重要。為提升更完整的海外投資服務，即日起兆豐證券提供客戶美股即時看盤報價，成為首家在三竹行動平台提供美股即時看盤報價之官股券商。

兆豐證券今年上半年稅後盈餘為13.26億元，每股盈餘(EPS)為1.14元，較去年同期稅後盈餘7.11億元、每股盈餘(EPS)為0.61元，表現亮眼。

為提升客戶的使用滿意度，兆豐證券複委託系統提供「長效單」、各種條件單交易運用，以及更進階的「母子單」功能，滿足投資人免熬夜盯盤，精準掌握美股投資先機。兆豐證券指出，由於大多數券商的委託單僅限當日有效，僅有少部分券商可以設定長效單或條件單，因此若投資人想低接股票或對持股有賣出的目標價格，但又沒辦法每天記得掛委託單，長效單功能就能發揮作用，避免委託單分成多日成交，增加多筆手續費的交易成本。

兆豐證券進一步指出，當投資人對於投資標的已有買進的目標價，同時心中也有價格滿足點，打算達到價格時就執行賣出，此時可活用進階的「母子單」功能進行操作，交易美股就不再需要熬夜也能日內沖銷海外股票。