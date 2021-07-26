據研究公司Wards Intelligence資料，儘管電動車只占美國整體車市比率3％，但上半年銷售量較去年同期增加逾一倍，遠超過同期整體汽車銷售量的年增29％。

電動車銷售倍增主要由特斯拉帶動。據研究機構Motor Intelligence資料，特斯拉上半年銷售量年增78％，因為Model Y運動休旅車（SUV）熱賣所致。去年推出Model Y後，很快成為特斯拉賣最好的車款。

其他傳統車商推出新款電動車，像福特的野馬Mach-E SUV，和福斯ID.4 SUV等銷售表現也不錯，都有助推升美國電動車占整體車市比率在5月和6月超過3％而創新高。

顧問公司AlixPartners指美國車商未來五年內，在電動車上共投資3300億美元，以推出更多新款電動車。專家認為目前對汽車業來說，最大問題是消費者是否已準備好購買電動車。

雖然愈來愈多消費者、經銷商和分析師指出，新款電動車充完電後的行駛里程數變長、車體變寬敞和價位愈來愈令人感興趣，但定價偏高和充電站分佈遠不如加油站等，仍是車商要克服的難題。

儘管如此，多位車商高層近期表示看好消費者對電動車的興趣不斷增加，將有助加快車市轉向電動車的速度。尤其拜登政府計劃透過充電站的基建投資，和給消費者稅賦優惠等政策能鼓勵電動車發展。

全球第四大車廠Stellantis執行長塔瓦瑞斯（Carlos Tavares）認為要依賴各國政府的政策和消費者的意識抬頭，才能促使大家轉向購買電動車。隨著輿論對全球暖化和如何解決此問題變得更關注，將有助加強民眾購買電動車的意願。

瑞銀6月公布消費者調查顯示，37％受訪美國人有可能考慮購買電動車，高於去年同期的22％，顯示民眾對電動車潛在的憂慮較過去減少。