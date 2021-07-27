中美天津會談落幕，中美雙方又一次嚴峻的交鋒，中方向來到天津的美國常務副國務卿雪蔓提出「兩清單」、「三底線」，對此，大陸國關學者表示，「中方在這次會談中不僅占據了主場，更占據了主導」。

中方在會談中提出了兩份清單，一份是要求美方糾正錯誤的清單，另一份是中方關切的重點個案清單。

至於中國國務委員兼外長王毅會見雪蔓時也明確提出防止中美關係失控的「三條底線」。第一，美國不得挑戰、詆毀甚至試圖顛覆中國特色社會主義道路和制度。第二，美國不得試圖阻撓甚至打斷中國的發展進程。第三，美國不得侵犯中國國家主權，更不能破壞中國領土完整。

環球時報報導，中國外交學院國際關係研究所教授李海東表示，中方在此次對美外交會談中不僅做到了「平視」，甚至在某種程度上給美國上了一課。

李海東說，中方這次「直抒胸臆」、「酣暢淋漓」的表達方式振奮人心，令中國國內的輿論揚眉吐氣。繼幾個月前楊潔篪批評美方「沒資格在中國面前說從實力的地位出發與中國談話」之後，這一次是更系統、細致、深刻地針對美國對華政策表達中方的態度。

他稱，這表明中方對與美國打交道態度的一種重要調整，中方在對美政策方面將會更加「直來直去」。

至於中方提出「兩份清單」，復旦大學美國研究中心主任吳心伯指出，反映出中國在處理對美關係中越來越主動，過去都是美國人向中國提要求，現在是中國給美國人提要求、列清單，反映對美外交風格更主動、更進取。