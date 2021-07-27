台灣本土疫情趨緩警戒降級，遠百(2903)董事長徐旭東看好下半年消費景氣，他表示，雖然疫情發展及控制是景氣變化大因素，但台灣有儲蓄率，且短期內很難出國旅遊，預期解封要買的還是會買，搭配政府推動的振興券1元可以發揮1.2元、1.3元效益，以樂觀角度來看，下半年消費景氣應該還不錯。

遠百今天舉行股東會，徐旭東在會後接受記者採訪，全台三級警戒自今天起降級，讓百貨零售業者鬆了一口氣，遠百也在7月29日到8月22日年中慶規畫推出多項活動，希望能衝刺買氣。

展望下半年，徐旭東表示，雖然疫情發展及控制確實是影響景氣大因素，從好的角度，台灣有儲蓄率，上半年沒有買的會延續，下半年還是會買，旅遊方面看起來會開放，但很多地方沒有那麼開放，且國外疫情比台灣嚴重，坐飛機去國外也不見得安全，除非有重要公務，預期很多消費會在國內不會漏出去，之前不開放餐飲內用對百貨影響很大，現在吃飯也開放了，對百貨是好事，以樂觀角度講，下半年看起來應該還不錯。

去年3倍振興券為國內消費市場打了一劑強心針，近期政府規畫再度推出振興券，徐旭東也正面看待，徐旭東表示，現金1元做1元生意，振興券1元可以產生1.2元、1.3元效益，我們觀察過去這段期間什麼項目產品銷售特別強，台灣經濟購買力真的不錯，貴的東西、新的衣服、裝飾品及化粧品等都賣得不差，以現在台灣狀況，政府發振興券要快，且多發一點不會錯，加強力量刺激消費需求。

根據遠百估計，去年政府推出3倍券，引爆報復性消費，消費券佔遠百業績比重約4%到6%，遠百預期，今年佔比應該會更高。

遠百也秉持多角化零售布局持續展店，滿足消費者全方位零售需求；繼去年1月19日，遠百信義A13正式開幕後，遠百繼續前進竹北展店，遠百竹北店主體建築已完成興建，預計開幕後，將成為新竹縣第一座大型購物中心，旗下City’Super亦一同前進竹北展店。

在兩岸布局上，遠百除持續調整營運策略及模式，淘汰老舊不符當地需求據點，符合在地消費客群的需求外，也陸續評估適合的投資據點以及併購標的，持續擴大零售版圖與規模。