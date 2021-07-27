中保科(9917)今日除息，每股配息5元，開盤參考價92.4元，公司看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務，今年營業動能可望持續，今日股價開高後，穩步朝填息之路前進。

中保科今年營運動能來源包括智慧城市、智慧建築與智慧防災等業務，另外，中保科集團趁勢推出線上物管平台App「中保好生活」，這款App把社區公告、繳交管理費、包裹通知、購物商城等全都綁在一起。中保指出，近幾年鎖定發展的智慧停車場、防災系統業務，這二年都有2~3位數的成長，也替營運增添新的活水。

中保科技除了保全本業外，營運範圍也十分多元化，服務觸角延伸至消費者，台灣每年月餅商機高達30億元，集團的復興空廚搶先在今年中秋節前兩個月推出早鳥優惠，並強調全面減糖20%，搶食月餅商機。

中保科受惠全台老舊建築都更計畫啟動，以及日前內政部表示未來將續建8萬戶社宅，中保科今年營業動能可望持續，並看好智慧城市、智慧建築與智慧防災業務。