行政院今天召開明（111）年度中央政府總預算案審核會議，歲出2兆2521億元，成長5.4％，歲入2兆2391億元，成長9％，歲入歲出差短130億元，加計債務還本數960億元，融資需求1090億元，規劃移用以前年度歲計賸餘500億元及舉債590億元支應。

各項支出中以社福預算5947億元最多，較去年成長6.4％；其次為國防經費3726億，較去年成長3％；再者為教育經費3124億元，較去年成長5.6％。公共建設計畫1466億元，較去年成長18.6％。

其中成長比例最高者為少子女化對策經費801億元，較去年增加267億，成長50.1％，主要增列0-5歲育兒津貼、安心懷孕友善生養經費，以及0-6歲托育及就學補助。

行政院發言人羅秉成表示，中央政府總預算案之籌編，係依循行政院施政方針、籌編原則及既定時程逐步辦理，因所通過 111 年度總預算案初步審核結果，其中少數計畫本院尚在審議，故各項數字仍有增減之可能，尚未完全定案。行政院將在 8月下旬提報院會通過後，召開記者會對外充分說明相關事宜。

羅秉成轉述，蘇院長於會中裁示指出，111年度整體歲入成長幅度高於歲出，歲入歲出差短130億，較上年度減少695億，減幅達到84.3%，顯示本院在推動國家發展的同時，仍能嚴守財政紀律，請各部會後續辦理整編作業時，應優先納編本院相關重要政策，如有近期通過之重大計畫，仍應於現有額度內優先檢討容納。

這次預算籌編原則：（一）於遵守財政紀律之前提下，歲入歲出併同考量維持適度成長。 （二）歲出配合施政重點主要用於擴大公共建設、提升科技發展、落實社會福利、少子女化對策計畫及強化國防等。 （三）111年度總預算加特別預算債務舉借不超過歲出總額之15％（流量），累計債務未償餘額占前3年度名目GDP平均數不超過40.6％（存量）。