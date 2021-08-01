今天是「原住民族日」，民進黨表示，1994年的今天，政府修正公布第三次憲法增修條文，將「原住民」入憲，沿用40年的「山胞」成為歷史。透過歷史回顧，盼國人了解「原住民」一詞是多麼得來不易。我們也會持續強化保障原住民族的權益，以及繼續推動歷史正義與轉型正義工作。

民進黨中央今天表示，400多年來，原住民族被外來政權稱作「番」、「高砂族」或「山胞」，是汙名且歧視的稱呼，傷害了原住民族的自我認同。1984年「台灣原住民權利促進會」成立，首先主張以「原住民」取代「山胞」的稱呼。

1986年民進黨成立，在黨綱、黨章及所有的正式文件上都採用「原住民」一詞，是第一個使用「原住民」的政黨，展現對於原住民正名的支持。

1991年開始，台灣原住民族權利促進會發起「正名運動」，爭取原住民族憲法上的地位。1994年，民進黨修憲小組就「原住民正名條款」列為憲改提案，並由國民大會黨團就此列為朝野協商議題。

民進黨表示，當年度6月23日，原權會發起「正名權、土地權、自治權」入憲大遊行，37個原住民族團體支援，包括當時我們的國大陳菊等，參與人數約3000人，為歷年原住民抗爭活動參加者最多的一次。7月1日李前總統接見原住民族抗爭代表，不久後的7月28日國民大會進行二輪投票，以一票之差通過，「山胞」終於正名為「原住民」。

民進黨指出，正名運動成功後10年，2005年陳水扁總統為紀念原住民族正名的重大意義，宣布8月1日為「原住民族」日。2016年民進黨再度執政，在第一個原住民族日，黨主席蔡英文即代表政府向原住民族道歉。

民進黨強調，透過原住民族日的歷史回顧，盼喚起國人了解「原住民」一詞是多麼得來不易。我們也會持續強化保障原住民族的權益，以及繼續推動歷史正義與轉型正義工作。