統計截至7月27日，大陸已有29個省（自治區、直轄市）公布2021年半年報，規模均超過2019年同期，其中以廣東5.7兆元（人民幣，下同）經濟總量居首，江蘇、山東則分居2、3名。另值得注意的是，去年受到疫情重創的湖北目前已回到了第8名，上半年年增率28.5％，換算GDP總量與2019年同期比較高出超過1400億元。

根據《證券時報》引述光大證券董事總經理、首席宏觀經濟學家高瑞東表示，疫情以來，湖北省經濟一直處於快速恢復狀態。從結構上來看，這主要得益於第二產業及第三產業的快速修復。

由於去年受到新冠肺炎疫情影響，以兩年平均增速被認為更能夠準確展示大陸經濟發展情況，上半年GDP兩年平均增長5.3％，統計目前大陸有15個省區市GDP兩年平均增速超過了全大陸的平均水準，其中包含海南、江蘇、浙江、江西、貴州、重慶、安徽、湖南、廣西、福建、四川、雲南、山東、寧夏、甘肅等。而上半年GDP兩年平均增速超過第1季GDP兩年平均增速的省區市多達20個。

也有部分省市在這兩年快速發展，例如與2019年上半年相比，江西、重慶、雲南三省市的GDP總量排名大步前進。以江西來說2019年上半年的排位在16名。自今年第1季超過陝西之後，上半年排在第13名，GDP總量與第14名陝西拉開400多億元的差距。