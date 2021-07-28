新北市議會下午持續展開總質詢，下午場由民進黨團上場，砲火猛烈，綠營議員質疑新北市長侯友宜自己扮白臉，放任下屬副市長劉和然扮黑臉，質疑侯友宜「政治口水太多」；侯友宜強調，事實該說就說，事情該做就做，就事論事，很多事情大家觀點不一樣，但權責一定要很清楚，中央權限他一定尊重，中央的選擇，他也勢必要接受。

民進黨團總召黃俊哲說，去年市長大張旗鼓超前部署，說要封城、蓋方艙醫院，結果三級警戒卻亂糟糟，如江子翠快篩站蓋得很美，實際上天天群聚，結果民代批評市府，卻讓市長覺得刺耳，還要蔡英文總統管好身邊的人。

副總召鄭宇恩也說，因為第一線努力，現在確診數降低，但侯友宜卻放任副市長劉和然出來批評中央，抹煞、造假、挑撥，還雙標。

鄭宇恩說，當時中央推動微解封，劉和然直說中央「令出不行」，市長嘴上說尊重中央，卻身體力行沒有尊重中央，甚至說部長睡不睡得著沒人在乎，為什麼要說這些話干擾疫情？

新北市議員鍾宏仁也說，市府每天開記者會罵人，他不反對普篩，但他服務陳情案件，卻有很多人篩檢完後，只能在家裡空等，還要自己上網去看有沒有確診。

議員周雅玲也說，疫情期間都是劉和然出面，好像另外兩位市長很閒，就是因為劉和然高音量，造就侯友宜高民調，黨團要求劉和然列席，卻沒有出席，不尊重黨團。

侯友宜表示，事實該說就說，事情該做就做，就事論事，很多事情大家觀點不一樣，但權責一定要很清楚，中央權限他一定尊重，中央的選擇，他也勢必要接受。

侯友宜說，第二次微解封在全國會議討論降級相關議題，新北有請示中央對餐廳內用 指引，中央也同意給地方權限。

侯友宜強調，新北沒有責怪任何人，今天全國付出這麼高血淋淋代價，不管破口從何而來，都是全民慘痛的經歷，這場仗沒有任何人是贏家，都是輸家，必須要反省檢討。

至於有確診著遲遲等不到通知，侯友宜強調是因為中央校正回歸，中央掌握所有判定權責，要中央判定才能做後續，新北在這段期間總共有1397個校正回歸案例。