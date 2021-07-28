「大路畔柑仔田3D彩繪村」是由大橋社區發展協會所一手打造，在社區營造與保留傳統之間取得平衡，彩繪出3D柑仔店。(吳建輝攝)

栩栩如生的3D彩繪彈珠檯，還有公車站牌，或是懷舊戲院看板，濃濃的復古味讓許多5、60年代的民眾，彷彿走入童年。(吳建輝攝)

將三合院社區的牆壁彩繪成3D傳統柑仔店，不僅使老屋活化注入新的靈魂，還能保留歷史悠久的三合院建築。(吳建輝攝)

國內疫情趨緩歡喜迎來降級，民眾在配合相關防疫措施下開始到戶外走走，許多隱藏版景點也紛紛被民眾挖出，走進彰化縣大村鄉大橋社區內，紅磚砌成的三合院，搭配復古彩繪3D柑仔店，讓人彷彿走進50年代，年輕人感受年代感，老一輩的人則回憶小時候，吸引許多民眾打卡朝聖。

「大路畔柑仔田3D彩繪村」是由大橋社區發展協會所一手打造，在社區營造與保留傳統之間取得平衡，彩繪出3D柑仔店，栩栩如生的3D彩繪彈珠檯，還有公車站牌，或是懷舊戲院看板，濃濃的復古味讓許多5、60年代的民眾，彷彿走入童年。

理事長蔡秀鳳表示，大橋社區發展協會自1983年成立至今，已經有28年的歷史，當初申請經費在做社區營造時，特別將三合院社區的牆壁彩繪成3D傳統柑仔店，不僅使老屋活化注入新的靈魂，還能保留歷史悠久的三合院建築。

蔡秀鳳說，社區改造工程從文化、歷史、地理、到百姓的需求都列入參考，不管是社區餐訪，或是民眾到訪，都可以跟社區申請導覽園，了解大路畔村落的歷史脈絡；近年來縣府積極推動長照，因此也發展社區照護關懷據點，讓長輩進駐，讓社區更活絡。

蔡秀鳳還說，大村盛產葡萄，社區請來教授自主研發將葡萄藤炭化提煉出「葡醋液」，可除臭、驅蟲防蚊，更可作為農要替代品，不僅解決葡萄藤問題，也增加社區與農民的額外收益，另外還有養生五穀粉、蝶豆花等在地替色農產，歡迎所有鄉親到大橋社區感受一下復古懷舊的鄉村生活。