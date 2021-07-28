臺灣光榮特庫摩宣布，由三國志系列之本家光榮特庫摩重磅推出 MMO 戰略模擬遊戲『三國志 霸道』繁體中文版已經於本日 2021 年 7 月 28 日(三)正式上線。

在遊戲開始時的「新手支援登入獎勵」中，除了可獲得休戰符、遷都令、用於遊戲內購買道具的寶玉外，當玩家登入第 7 日時還能夠得到可用於交換 SSR 孫尚香的「友好度 1000」。

此外為紀念『三國志 霸道』繁體中文版正式上線，8 月 25 日(三)23:59 前將限定舉辦「公開紀念特別登入獎勵」。每天登入將可以獲得寶玉，以及強化武將與都市的道具，協助玩家在遊戲中快速升級。

除此之外，當完成教學後，玩家將能夠入手“事前預約 15 萬人突破”的各種特典道具。機不可失，歡迎大家前來遊玩『三國志 霸道』繁體中文版。

事前預約 15 萬人突破特典

突破 15 萬人 免費寶玉 1800

建設資源箱・大 7

銅錢 30000

休戰符・中 1

隨機遷都令 1

事前預約登錄數突破15萬人，開始營運紀念特別登入獎勵進行中

遊戲概要

本作是由光榮特庫摩所開發及營運的手機用 MMO 戰略模擬遊戲。

玩家將扮演君主，於一張3D大地圖所描繪出的廣闊中原大地中建立都市，並以「將世間一切都據為己有！」為主軸，展開奪取土地、寶物以及榮譽的同時，最終以統一中原大地為目標。

戰鬥將依據各個玩家的指揮而展開，並從中享受數千人的部隊即時戰鬥，並可派遣援軍、進行夾擊與團體戰等，依據玩家的指揮將而直接影響遊戲勝敗結果，從中體驗緊張感十足的戰爭。

遊戲特色

１．自在操作部隊，展開勢力豪奪戰！

在本作中，為了突顯戰略遊戲的重點「爭奪」，因而採用即時戰鬥。全玩家不光爭奪都市，也爭奪產出資源的據點與兵糧運送部隊，邊體驗「三國志」的群像劇，在3D整張地圖上爭奪土地、寶物、榮譽等所有之物。

對部隊下達指令，除攻擊等戰鬥指令之外，也需要出外尋求在野武將、至採集場採集資源等，自行設定多種目標。甚至，也能對出陣中的部隊再次下達命令，審視戰況，重新設定目標。

２．啟用豪華聲優陣容的眾多個性豐富的英傑們於本作中登場！

考證「三國志」故事，眾多具備「強大力量」與「個性」的英傑在此登場。全武將設定有個別配音之外，以戰鬥技能發動的過場動畫施放等等，利用多樣化的演出效果，重現亂世生動的武將個性。

負責武將配音的聲優陣容有Horiuchi Kenyu Maeno Tomoaki Ono Yuki Tsuda Kenjiro Taniyama Kisho Koshimizu Ami Tokui Sora等人。透過豪華聲優陣容的聲音，更為戲劇化的故事內容錦上添花。

３．透過「研究」琢磨戰略的個性！

透過「研究」技術，變化玩家得意戰術．軍團的功用。收集地圖上各種場所獲得的寶物，窮極研究，能更進一步增強個性。依據玩家目標的方向性，進行多種多樣的戰略方式。

針對初次接觸策略模擬遊戲的新手玩家，推出本作獨創指導人物盧蓮香（CV：Uesaka Sumire）仔細教導內政、武將培育、軍事三項內容，即使是初次進行遊戲的玩家，也大可放心。