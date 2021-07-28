截至7月27日，除西藏、新疆外，大陸已有29個省份公佈2021年上半年經濟運行情況。其中廣東、江蘇仍遙遙領先，分別佔據1、2名，山東排名第三。

新浪財經報導，數據顯示，廣東「粵老大」、江蘇「蘇大強」依舊穩坐頭兩把交椅，達人民幣（下同）5.72兆元和5.52兆元的體量，但兩者間的差距在縮小。2021年上半年，廣東與江蘇的差距從去年同期的2511.28億元，縮小至2026.68億元。山東「魯大壯」繼續位居第三，上半年地區生產總值3.89兆元。

此外，中部地區的江西和安徽也表現亮眼，江西GDP超過陝西，升至第14位，安徽則是過去十年來經濟總量首次超過上海，達2.05兆元，排名第十。

從經濟增速來看，今年上半年，大陸GDP年增長12.7％，在這一水平線及以上的省份有11個，分別是湖北、海南、浙江、北京、江蘇、廣東、安徽、江西、山東和重慶，上海增速與全國持平。

湖北高居榜首，增速高出平均水平15.8個百分點，實現生產總值2.28兆元，反超湖南，排在全國第8位。