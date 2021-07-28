竹光國民運動中心參考韓國健身房作法，請專人設計製作透明隔板，讓民眾運動時更安心。（竹光運動中心提供／邱立雅竹市傳真）

疫情警戒降級，運動中心也將恢復營業，新竹市竹光國民運動中心為了確保民眾運動兼防疫，參考韓國健身房做法，在每一台跑步機設計及自由重量訓練區設置透明隔板，讓民眾有單獨運動的空間。面對閉館多時重開業，竹光國民運動中心工作人員坦言心情很忐忑，擔心若出現確診者足跡，又要面臨閉館消毒的窘境。

習慣上國民運動中心運動的民眾終於迎來開館，為了給民眾安心安全的運動空間，竹光國民運動中心參考韓國健身房做法，規畫添購透明隔板。不過因台灣目前未有制式成品，也沒有適合的規格，於是請來廠商量身訂做隔板，架設在每台跑步機旁，另外自由重量訓練區也額外訂做。

竹光國民運動中心表示，雖然警界已降級，但像是跑步機上運動的民眾仍有可能因為流汗或喘氣，增加風險，所以特製透明隔板將防疫措施做到最徹底。不少前來運動的民眾看到之後感覺很新奇，也民眾大讚設計不錯，運動時不會與旁人碰觸，非常安心。

此套透明隔板只有兩側隔絕，空氣得以流通，至於設置時程多久？竹光國民運動中心表示須看疫情到何時終結，若疫情還解的話，將逐步拆除。目前健身房已正式開放，由於民眾仍處於觀望態度，每日來客數約10到20人之間，還須等待人潮慢慢回流。

因疫情之故，許多民眾不敢報名上大班課，擔心剛報名又要碰上疫情，或是對密閉式多人一起上課的環境有疑慮。對此，竹光國民運動中心各項課程也將規畫成立3到5人的小班制教學，規模縮小相對價位將提升，不過教室空間足夠可保持適當距離，安全性更高。