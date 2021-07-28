木材價格較5月的歷史高點回落將近七成，美國銀行（BoA）在最新報告指出，野火與颶風威脅木材供給，可能再次推高木材價格，夏末可能又見一波木材漲勢。

芝加哥9月木材期貨27日收低6.73％或42美元，報每千板呎582美元。

新冠肺炎疫情衝擊美國與加拿大林場和鋸木廠，威脅供給與需求，造成近月木材價格巨幅波動。木材期貨在5月初攀升至歷史新高紀錄1711.2美元，7月迄今木材期貨價重摔逾20％。

美國銀行認為，需求好轉與供給疑慮可能刺激木材價格在未來幾周反彈。美銀分析師史塔福斯（George Staphos）指出，「需求展望優於預期可望帶動庫存回補，並刺激價格大幅揚升。」

美銀指出，美國與加拿大西部森林野火引發木材供給疑慮，將推動價格上揚。加拿大西部英屬哥倫比亞省已宣布緊急狀態，加國木材供應商Canfor亦表示，野火威脅運輸和供應鏈，公司打算削減產能。

美銀表示，野火可能持續影響木材供應，進而帶動價格上揚。

颶風季悄悄逼近，恐進一步威脅木材供給。美國國家海洋暨大氣總署預測，2021年美國可能面臨多次颶風和暴風雨襲擊。

美銀表示，萬一氣候狀況影響鋸木廠與物流運作，將為美國南部市場造成木材供給壓力，同時推高價格躥揚。颶風季亦能刺激木材需求上揚，家庭可能採購木材防災，颶風走後可能有房屋修繕需求。

此外，美銀指出，目前木材期貨市場看似回復穩定，價格大約是業者的現金成本價。美銀認為木材價格不太可能會再大幅下滑，如此將促使部分高成本的製造商降低供給。

美銀表示，加拿大業者成本曲線的高端是每千板呎500至600美元，大約是目前的價格水準。房市需求展望好轉亦能帶來支撐，讓價格維持在業者的現金成本之上。