經濟研究諮詢機構萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）公布，法國7月消費者信心指數，由6月修正過的103點跌到101點，但仍高於長期平均值。該諮詢機構首席歐元區經濟學家維斯特森（Claus Vistesen）指出，為遏阻Delta變種病毒擴散，法國又要重新封城，法國消費者看壞他們未來12個月的生活水準前景，拖累整體信心指數。