重新封城衝擊 法國7月消費者信心指數下滑 22:342021/07/28 工商 吳慧珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟研究諮詢機構萬神殿宏觀經濟（Pantheon Macroeconomics）公布，法國7月消費者信心指數，由6月修正過的103點跌到101點，但仍高於長期平均值。該諮詢機構首席歐元區經濟學家維斯特森（Claus Vistesen）指出，為遏阻Delta變種病毒擴散，法國又要重新封城，法國消費者看壞他們未來12個月的生活水準前景，拖累整體信心指數。 6月景氣連5紅 消費信心全面回升 《國際經濟》供應吃緊 美國5月房價漲幅創近17年新高 #法國 #封城 #消費者信心指數 #諮詢 #遏阻 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際社會》確診數再創新高 雪梨封城延長1個月 14:502021/07/28 財經 《國際金融》陸股潰敗 歐股黯淡 10:012021/07/28 財經 拜登考慮強制要求聯邦員工打疫苗 但不再封城 13:032021/07/28 國際 微解封降級還是不能開 游泳池業者：求蔡英文救年輕人 19:142021/07/28 生活 美國爆新疫情 台股散戶機會來了 老手洩兩大理由 19:022021/07/28 財經 海納百川》疫情下被遺棄的族群（王麗莎） 18:372021/07/28 海納百川 世界宗教博物館重新開館 今辦觀音沙壇城解界儀式 15:422021/07/28 寶島 降級不解封 失業認定仍可線上申請 14:262021/07/28 生活 《集中市場》「權」軍覆沒失季線 三大法人賣超238.89億元 15:242021/07/28 財經 時尚評論》女英雄時尚 黑寡婦的性自由 21:252021/07/28 生活 美國SEC表態：中概股須披露政府干預風險 04:102021/07/28 全球財經 財經熱門新聞 財政部雲端發票專屬獎雙胞案 小七再添4名百萬得主 - 財經 難逃關禁閉！陽明7／29起列處置股 為期10天 - 財經 黑吃黑 主力如何被丙種玩殘？ - 財經 長榮、陽明殺到見骨 傳高雄大戶墊丙60億慘遭斷頭 - 財經 跟台積電無關！ 蘋果缺晶片燒到iPhone 下半年拉貨危機仍是它 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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