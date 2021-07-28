在大陸官方持續對平台業者施壓監管下，港股、美股中概股連日重挫，港股更因此在26日、27日連續兩日跌逾千點。但外媒28日晚間報導，中國證監會28日晚間召集主要投資銀行高層召開線上會議，試圖緩解市場對官方打壓民辦教育行業的擔憂。

綜合外媒報導，知情人士透露，該場會議出席者包括幾家主要國際銀行，會上官員談及中國教育部門政策是具有針對性的，並無意傷害其他行業的公司。

消息傳出後，28日晚間美股中概股早段反彈，阿里巴巴美股漲逾3.4％，騰訊ADR上漲近3％，較同日港股收盤價高逾5％。

報導指出，近日中國政府的監管政策不斷推出，讓中概網科股首當其衝，而中國A股近兩日也因官方的房地產、教育政策而明顯出現回調。中國政府上周曾經發布教育「雙減」文件，明令禁止K12（幼兒至初中）補習教育牟利及外資投資，而上海調升首套房貸利率，都令相關行業股份重挫，進而衝擊香港、美國中概股表現。

對此，日前中國官媒證券時報頭版評論已經指稱，近日A股大跌反映「部分資金對政策的誤讀及情緒的宣洩」，暗示股市大跌過頭，並認為基本面無發生變化，市場會回穩。