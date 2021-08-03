針對時代力量黨團批評人權會成立1週年來，關注議題狹隘、預算執行率不佳與經費支應監察院等，人權會今天發新聞稿澄清，指上半年的預算執行率不佳，但從下半年起已全面啟動執行，並將陸續發表，另外，國際研討會與人權委託研究計劃也規劃在下半年辦理。

人權會表示，該會去年8月1日揭牌成立，被賦予任重道遠的任務，如對國家人權政策及法令提出建議、對侵害人權案件進行訪查、全國系統性調查及人權教育推廣等，該會廣泛徵詢專家學者、民間團體等各界意見，擬訂各項計畫及具體行動方案，據以執行，這些須審慎規劃及研訂配套法制，歷時較長。

人權會強調，因此，該會關注的議題十分廣泛，例如林水泉遭提報流氓管訓案、外籍漁工專案報告、兒少安置機構及校園性侵議題的系統性訪查研究、和平醫院封院專案報告、防制酷刑或其他虐待訪視案等。

至於遭批預算執行率低，多用於人權教育推廣活動，甚至還支援監院全院預算，人權會指出，基於無障礙設施改善及辦公廳舍的規劃，屬監察院秘書處權責，故由該處進行後續作業，並無媒體報導提到的支應監察院預算等情事。

人權會提到，為落實人權理念、提供友善環境，使監察院無障礙設施完善，針對辦公廳舍的空間設施，如陳情受理中心的設施、高低落差坡道、走道及廁所等均進行無障礙改善工程，然而因監察院為國定古蹟，需符合文化資產保存法等規定，與一般工程作業不同。

人權會還說，另因監察院空間有限，已無法滿足人權會辦公所需空間及未來發展需求，先前選定台北市歷史建築「昭和樓」為可能的辦公處所，並委託建築師事務所辦理修復再利用計畫及管理維護計畫，以研議規劃後續相關工程。