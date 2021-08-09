北市勞動局為保障銀行業勞工權益，去年下半年針對辦理紓困專案的本國銀行進行勞動檢查，今年也特別規劃金融業專案檢查，同時引入陪同鑑定人制度，並擴大受檢對象至33家金融業者，檢查結果發現9家金融業者涉違反《勞動基準法》，裁罰金額達102萬元。

北市勞動局長陳信瑜指出，本次專案檢查以加班費給付不足與出勤紀錄未核實記載為主要違反項目，分別有4家為王道、中國信託、臺灣新光及永豐商銀及3家為渣打、花旗及台新商銀業者違法，另有2家為滙豐及彰銀業者分別違反工時上限以及輪班間隔的規定。

陳信瑜指出，勞動局已依法對業者進行裁罰，裁罰金額達102萬元，相較去年銀行專案的違法率為35％，這次專案違法率為27％，勞動條件雖有小幅改善，但仍有改進空間。

陳信瑜認為，在日後專案檢查對象中，有勞動條件表現不佳、不配合勞動檢查的事業單位，將會加強檢查的力道；對於表現良好、近年檢查皆無違法的守法企業，則考慮採自主管理方式代替檢查。

陳信瑜強調，本次陪鑑檢查，部分外商銀行提供資料速度緩慢，影響檢查速度，以後會訂定合理的準備資料時間，未配合者，就會以規避檢查論列開罰，針對本次違反的銀行將於近期展開複檢。