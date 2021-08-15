基隆市暖暖區某間瑜伽教室包姓瑜伽老師性騷擾女學員，刑事部分遭判拘役50天，得易科罰金9萬元。女學員另提民事訴訟，基隆地院近日審結，法官認定，包男不法侵害女子人格權，判賠10萬元，全案可上訴。

判決指出，前年11月7日晚上7時40分左右，包男看見女學員獨自一人前往教室後陽台拿瑜珈墊，趁機尾隨，在女子身後出手搭肩，並以胸部緊貼其後背，女子受到驚嚇轉身，未料，包男又順勢伸手摟抱她，女子感到不適，向包男請求賠償20萬元精神慰撫金。

包男在刑事法庭上，坦承當晚確實有和女學員單獨在後陽台，但矢口否認有性騷擾，他辯稱，女學員的瑜珈墊被壓在最下面，因陽台很窄，案發當天才會站在她身後，並輕拍其肩膀要求借過，但女學員突然大叫一聲往後撞，為避免自己的胸口和臉受到撞擊才會用雙手抵擋，而位置剛好落在女學員的肩膀。

不過，女學員拿出通訊軟體紀錄反駁，記錄顯示，包男於11月20日晚上10點用Line打電話，但女子並未接通，反而傳訊息表示，「你嚴重對我性騷擾，我一直驚嚇未定，不要說你是在開玩笑。」，包男則回應，「讓您不愉快，非常難過，已主動離開瑜珈教室表達歉意。」

法官認定，包男若沒有性騷擾行為，無須跟被害女學員道歉，可見指證合於常情，女子也無需冒著損害自己名譽風險編造情節，並向2名瑜伽教室同學訴說，地院審結後，依違反性騷擾防治法，處拘役50天，得易科罰金5萬元。

民事判決近日出爐，法院衡量包男行為手段，以及女子內心可能承受精神痛苦，認為被害所受非財產損害，以金錢換算衡量，應以10萬元為當。