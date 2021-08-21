公有的分隔島被廟方變造完後，呈現一個大型圖騰，一旁還有民眾不停地繞行。（翻攝臉書《綠豆嘉義人》）

「是在做法嗎？」臉書粉絲專頁《綠豆嘉義人》15日分享一段影片，地點位於嘉義市友愛路，有民眾將公有的分隔島綠地變造為圓形造景，且有多名男女不停高舉雙手一邊繞圈，行徑十分特別。對此，嘉義市政府工務處回應，已要求民眾限期移除。

透過粉專發布的13秒影片可見，分隔島被變造成同心圓的圖樣，俯瞰宛如符咒與印記，有將近10名男、女持續步行繞圈，同時一邊將雙手高舉過肩，彷彿在進行何種神聖的儀式與活動。

據了解，影片的路段位於嘉義市西區友愛路，占用分隔島的為路段正前方的宮廟。影片發布後，不少在地人在留言區回應，「分隔島還好，宮廟跟分隔道中間的慢車道已經變成客廳，之前騎車經過，差點撞到在慢車道舞動的人，他們完全無視過往的機車」、「愛的魔力轉圈圈」、「這間常常辦法會…還常常把慢車道封起來」。

據《ETtoday新聞雲》報導，嘉義市政府工務處指出，經前往現場勘查後，確定廟方在分隔島上進行變造，不符合原先的認養計畫，然廟方態度良好，願意主動拆除不妥的設置進行改善。