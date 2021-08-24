大陸湖南衛視《天天向上》主持人錢楓，今(24日)遭一位化名「小藝」的90後女藝人在網上控訴2019年被他下藥性侵，同時更附上與錢楓的對話紀錄截圖，還有當天錢楓住處外的監視器畫面，令陸網輿論炸了鍋，更驚動電視台緊急回應，表示在調查結果出來前，會暫停錢楓在電視台的一切工作。稍早，小藝更在微博曝光一段45秒的監視器畫面影片，希望壞人能受到應有懲罰。

錢楓因為被小藝控訴2019年涉嫌下藥性侵，目前已遭所屬經紀公司湖南衛視暫停一切工作，直到調查結果出爐；只是稍早小藝又PO出3段分別長達41秒、9秒與4秒的監視器影片，影片清楚可見一位染著橘髮、癱軟無力的年輕女子，被錢楓又拖又拉地搭上電梯，並進入他的住處。

錢楓這3段監視器影片一曝光，引發大陸網友兩極評論，「這視頻我看了個寂寞…」、「很多人說這說明不了什麼，那就是眼瞎，明顯是女方已經摔倒失去了意識，男的拖拽女的進的房間」、「加油！！堅持下去，一定把這種惡臭男人送進去」。

錢楓目前已被電視台暫停一切工作。(取自錢楓微博)

其實小藝曾在第一篇爆料文透露自己身分，表示她是一個90後南方女孩，自畢業後一直從事電視演出工作，更因為在2018年參與《天天向上》，吸引錢楓注意，透過節目工作人員向她要微信做朋友。隔年兩人初次見面，小藝就慘遭他下藥性侵，報警無果。