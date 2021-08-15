汐止警分局會同環保局、基隆監理站於13、14日夜間實施聯合稽查，共告發了8件違規改裝的汽機車、2件無照駕駛、1件一般違規。（汐止警分局提供）

汐止警分局會同環保局、基隆監理站於13、14日夜間實施聯合稽查，共告發了8件違規改裝的汽機車、2件無照駕駛、1件一般違規。（汐止警分局提供）

改裝車擾人！汐止警2天舉發8件

改裝車擾人！汐止警2天舉發8件

新北市汐止區茄苳路、樟樹一、二路路段，近期經常有改裝機車於夜間行駛，排氣管聲量已嚴重影響當地居民住家安寧，汐止警分局會同環保局、基隆監理站於13、14日夜間實施聯合稽查，共告發了8件違規改裝的汽機車、2件無照駕駛、1件一般違規。

汐止警分局表示，暑假期間，且疫情逐漸解封，近來常有民眾夜間騎乘改裝機車出遊，噪音擾人，為維持汐止區住戶安寧及交通秩序與安全，將加強規畫防制勤務，於主要道路及易有民眾檢舉路段嚴加取締違規改裝、製造噪音車輛及酒後駕車、無照駕駛等違規行為，絕不寬待影響居住品質且造成交通安全危害之車輛。

針對車輛違規改裝，常見改裝如變更頭燈顏色或改裝HID、LED燈泡、小燈方向燈變換顏色、車身外加燈飾、變更車身顏色、拆除傳動蓋、前胸蓋、排氣管防燙蓋等，違反《道路交通管理處罰條例》第18條之規定者，依法告發處以2400元以上9600以下罰鍰，並責令其檢驗。

違反《道路交通管理處罰條例》第16條1項2款之規定者，依法告發處以新臺幣900元以上1800以下罰鍰，並責令改正；改裝排氣管車輛部分，警方將拍照並由環保署噪音檢舉網站檢舉或通報環保局做後續相關查處、開罰。

警方呼籲，快樂出遊、平安回家，勿酒駕、違規改裝車輛及危險駕車；機車安全月，大家一起來維持行車秩序，守護自身及他人的安全！