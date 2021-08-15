中央流行疫情指揮中心15日公布，新增2例本土確診，分別為台北市1例、新北市1例。北市衛生局表示，該本土1例為40多歲女性，居住於萬華區，感染源釐清中。

衛生局表示，北市8月8至14日一週新增確診本土病例13例，較前一週18例減少5例，各行政區分佈以信義區、中山區、大同區、萬華區及南港區各2例，大安區、士林區及文山區各1例。

衛生局指出，北市本週本土病例13例，為男性9例，女性4例，其中居家隔離期間檢驗陽性者3例(23％)，另有3例(23％)為已知感染源，7例(54％)關聯不明，感染源仍以家戶感染佔最多。

衛生局強調，北市健康服務中心均在第一時間進行疫調、匡列接觸者並安排採檢、確診者活動足跡進行疫調、環境清消等處置，以及早阻絕潛在社區傳播鏈，避免疫情蔓延，儘管各行各業陸續恢復營運，部分職場為防疫會要求員工出示證明文件才能上班。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或0800-001922，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。