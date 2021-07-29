開設貿易公司的吳姓男子為了賺取走私香菸暴利，用「AB櫃調包」方式企圖闖關，沒想到竟被簡姓冷凍技工識破，吳男等人拿出30萬元打算封口，但簡男拒收還向上陳報，助港警破獲871箱、共43萬包私菸，雄檢偵結後將吳男等人依違反菸酒管理法起訴。

2020年8月間，吳男委託不知情物流公司向高雄關稅局申報從大陸進口裝滿40呎貨櫃的白蘿葡，貨櫃到高雄港後存放在69號碼頭，吳男故意不去提領，反倒另外又向不知情物流公司委託申報一只裝滿40呎貨櫃的私菸，同樣以白蘿蔔名義掩護，還刻意不提供商業發票、裝箱單、提單等文件，導致貨櫃入港時無法通關檢查。

2020年8月17日下午私菸貨櫃到港，同樣存放在69號碼頭，一名綽號「水哥」的不詳人士聯絡包姓司機，開著拖板車先到小港區金福路旁會合，水哥交付包男1萬元傭金及私菸貨櫃位置圖。

包男開車進入高雄港冷凍貨櫃區確認貨櫃位置後，中間人「王先生」聯絡不知情的陳姓司機把私菸貨櫃先拖到他處，隔天凌晨再將貨櫃拖出高雄港時，被輪船公司高雄站維修部冷凍組簡姓技工及馮姓領班發現制止，陳男只好卸下貨櫃先行離去，並向「王先生」回報。

「水哥」得知後，立刻指示包男前往疏通，包男親自趕到港區與簡男溝通，承諾給予30萬元報酬，希望他不要將貨櫃遭移動之事上報，但簡男拒收，仍依法向上級通報，港警事後開櫃，起出871箱、共43萬包私菸。

檢警發現，吳男委託申報的私菸貨櫃櫃號，已遭不明人士換成白蘿蔔貨櫃的櫃號，企圖蒙混過關。但吳男辯稱，公司只是收錢幫人進口蘿葡，不知道裡面裝有私菸。由於相關事證明確，檢方偵結後將吳男、包男2人依法起訴。