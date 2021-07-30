被譽為拳擊女王的陳念琴30日上午8強賽對上印度選手，惜比賽失利，無緣晉級，止步8強。清華大學師生立即跨海在臉書上送出溫暖擁抱，謝謝她為清華爭光。新竹市長林智堅也守在電視前收看實況轉播，得知雖無緣晉級，但相信未來一定能在更多國際賽事看見陳念琴的身影。

「想給念琴一個大大大大的擁抱！」清大粉絲頁小編第一時間送上溫暖的祝福，表示要給陳念琴最熱烈的掌聲跟永遠站在她身邊，場上的拚勁全校師生都看在眼裡，一路以來付出的努力與心血，大家都明白，對陳念琴只有無限的感謝，謝謝她為台灣寫下新一頁歷史，謝謝為清華爭光。

此次陳念琴迎戰印度選手，林智堅也守在電視機前觀看比賽，他表示，對戰過程相當緊張，念琴不斷緊咬對手，尋求機會、積極進攻，雖然最終4比1與4強門票擦身而過、無緣晉級，相信未來定能在更多國際賽事看到陳念琴的身影，他也大讚陳念琴：「妳是最棒的！」

林智堅在臉書表示，陳念琴14歲就來到新竹市成德國中就讀，跟著柯文明教練學拳擊，在新竹市、在拳擊運動裡找到第2故鄉，國際獲獎不斷，今年更是以第4種子挑戰奧運。林智堅自承常和柯教練、和念琴相約在市府，聽他們分享各項賽事的榮耀。