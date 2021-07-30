松柏公園原本欄杆過大，寵物容易跑出去，如今已改善，預計8月可啟用（戴上容攝）

宗北公園滯留池種下菖蒲、鳶尾等植物煥然一新。（戴上容攝）

疫情期間，林口區公所加速改善公共建設。林口中湖里有2座滯洪池，近年被開發為宗北、松柏公園，然而，公園因設備有瑕疵，加上滯洪池水量不夠，容易招來蚊蠅等緣故，公所去年12月初啟動改善工程，疫情期間不斷微調整成無障礙友善環境，如今疫情趨緩，2座公園預計8月可啟用。

林口區中湖里長陳國珍表示，里內新社區大樓林立，綠地是社區重要休憩空建。占地750坪松柏公園原規畫作為寵物公園，然而公園內欄杆過大，寵物容易跑出去，遊具斜坡陡寵物爬不上去，使用率不高，且公園設施僅作寵物使用難免可惜，因此他爭取改造成居民、寵物都能共同使用的公園。

另一座占地970坪大的宗北公園內有個濕式滯洪池，陳國珍指出，宗北公園內的滯洪池水量少，夏季容易招來蚊蠅，有登革熱疾病的疑慮，經他反應後，公所放幾條魚進水池吃蚊蠅，此次改造則是擴大水池，並種下菖蒲、鳶尾等植物，未來作為社區觀察池，除2座公園外，他也將持續爭取建設活動中心。

林口區公所經建課長鄭舒文表示，疫情期間，林口區公所人員仍加緊腳步，持續推動各計畫，中湖里2座公園自去年12月起動工，原訂5月完工，然而碰上疫情公園暫停開放，公所因此加強細部調整，加了許多無障礙友善設施，成就更完美的環境友善空間，2座公園啟用將配合疫情政策，目前預計8月可啟用。