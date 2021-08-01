屏東縣消防局1日下午4時46分接獲民眾報案指出，一輛紅色保時捷超跑行經台26線南下恆南路段時，因不明原因衝撞路邊車輛，導致車頭嚴重變形，車上一對男女傷勢不輕，經分別送往恆春醫院及南門醫院治療，車禍原因仍待警方釐清。