屏東恆春發生超跑車禍 肇事原因仍待警釐清 19:352021/08/01 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 紅色超跑因不明原因撞擊路旁車輛，車頭嚴重毀損，可見當時撞擊力道之大。(屏縣消防局提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣消防局1日下午4時46分接獲民眾報案指出，一輛紅色保時捷超跑行經台26線南下恆南路段時，因不明原因衝撞路邊車輛，導致車頭嚴重變形，車上一對男女傷勢不輕，經分別送往恆春醫院及南門醫院治療，車禍原因仍待警方釐清。 綠委莊競程無罩跑攤 國民黨：應向全民道歉 降級首個周末出遊 北熱南冷 #超跑 #仍待 #釐清 #恆春 #發生 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 李洋英文受訪脫口「供蝦毀」昔認了回台要與王齊麟「同床共枕眠」 14:092021/08/01 體育 竹市確診者92％出院 疫後關懷足感心 04:102021/08/01 地方新聞 新北確診新增6例 1例感染源釐清中 15:462021/08/01 生活 豪雨來襲 台中環中路、公益路口積水 警急封閉慢車道 10:022021/08/01 生活 歐洲經濟開始衝了 但最怕這件事發生 18:002021/08/01 財經 穿山甲台中逛大街 還跑給警察追 08:582021/08/01 寶島 南台灣仍「紫爆」 9縣市豪大雨一路下到明天 19:252021/08/01 生活 國中少女患心臟病離世 家長質疑老師逼跑步引不適 11:352021/08/01 生活 半導體成熟製程缺爆 這檔跟著聯電狂噴 明恐再攻擊 17:442021/08/01 財經 近5成民眾打疫苗擋不了Delta 美佛州單日確診破紀錄 09:022021/08/01 國際 新北＋6 染疫分布曝光 1例感染源不明 14:462021/08/01 生活 社會熱門新聞 國道跨虛線未打方向燈秒收3罰單 女上訴靠這點成功撤罰 - 社會 男女員警巡邏車內玩車震 27秒活春宮片瘋傳警察局長也收到 - 社會 馬路驚見魚類竟是恐怖生物 她好心救援挨轟：害死整池魚 - 社會 趁老婆出國 人夫偷帶女同事回家壞壞 代價超慘痛 - 社會 裸妹身體當畫布！ 神棍用硃砂筆畫符 順手溜進去上百次遭警逮 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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