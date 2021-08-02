調查顯示，7月中國製造業採購經理人指數(PMI)，較上月下降0.5%，來到50.4%，顯示工廠活動增速為17個月來新低；引發市場對中國經濟的擔憂，令盤中油價回吐昨日漲幅；周一(8/2)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.05美元，報每桶72.90 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.96美元，報每桶74.45美元。(商品行情網)