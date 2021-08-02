《國際油價》倫敦油亞洲電子盤 失守75美元大關 10:362021/08/02 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調查顯示，7月中國製造業採購經理人指數(PMI)，較上月下降0.5%，來到50.4%，顯示工廠活動增速為17個月來新低；引發市場對中國經濟的擔憂，令盤中油價回吐昨日漲幅；周一(8/2)截至台北時間上午10點20分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-9月輕質原油期貨下跌1.05美元，報每桶72.90 美元；倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨下跌0.96美元，報每桶74.45美元。(商品行情網) 《產業》自行車實體展明年3月回歸 助功疫後商機 《商情》供應擔憂 鋁價上周五攀升觸及3年紀錄高點 #倫敦 #報每桶 #國際油價 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 11:442021/08/02 財經 《國際油價》供應短缺 原油期貨有撐 09:452021/08/02 財經 《盤中解析》亞股回神 反攻17300關 12:012021/08/02 財經 東南亞疫情肆虐 運價翻騰 04:102021/08/02 產業．科技 《商情》天氣好轉 周一大豆電子盤連兩日下跌 12:352021/08/02 財經 《國際產業》亞洲至美洲海運費 Q3前漲勢可期 08:202021/08/02 財經 聯電領漲 台股早盤站回5日線 09:192021/08/02 財經 《商情》國內鋼筋連4平 11:272021/08/02 財經 專家看8月行情 半年線到萬八高檔震盪 04:102021/08/02 財經要聞 《鋼鐵股》豐興本周全面平盤 鋼筋連4周持平 11:102021/08/02 財經 貨櫃三雄盤中被殺半根跌停 資金失血航運遭棄守？ 10:332021/08/02 財經 財經熱門新聞 振興五倍券最快９月發放！採1000元換5000元，實體、數位同步發行 - 財經要聞 - 工商時報 美貨運供應鏈快崩潰 零售商哀號曝衝擊慘況 - 財經 新制勞退基金10大持股曝光 這一檔就占27％ - 要聞 陽明、萬海、長榮又掛掉 謝金河4字爆最大兇手 - 財經 勞保基金不改革再六年破產 民眾應儘速自救 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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