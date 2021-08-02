台中市到餐廳實際稽查，發現業者未落實出入口管制、人流管控降載等措施。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

立委莊競程日前受遭到大坑一家庭園餐廳餐？，被民眾爆料違反防疫規定離桌敬茶，公開場合未戴口罩，且餐廳餐飲內用未保持社交距離等，台中市衛生局隨即派員前往稽查，發現業者未落實出入口管制、人流管控降載等措施，且與會者離桌敬酒、敬茶也違反傳染病防治法規定，將依法裁處餐廳業者及民代等人各新台幣6-30萬元罰鍰；對此莊競程表示將予以尊重。

莊競程日前受王姓椿腳邀約參加其生日烤肉趴，被民眾目擊在脫口罩在室外敬酒，還發現餐廳業者沒有梅花座、隔板，還以合菜供應；事件爆發後衛生局立即到場稽查，發現餐廳業者未落實出入口管制、人流管控降載，如：梅花座或隔板、維持社交距離等及動線規劃等措施；且餐桌上有人員離桌進行敬酒（茶）之行為，已明顯違反傳染病防治法，因而對餐廳及行為人各處6-30萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展表示，中央宣布於7月27日至8月9日全國降為二級警戒，台中市在以市民「防疫安全」為前提的考量下，自7月27日起餐飲業「限制性開放內用」，業者必須遵循中央公告「餐飲業防疫管理措施」，如加裝隔板、實聯制、維持社交距離等；也要求業者增加落實台中市餐飲內用管理，包含餐廳應於明顯處張貼「容留人數」、不共鍋不共食及管制人流總量等。

曾梓展說明，為輔導及確認業者是否符合規定，自7月27日至8月1日止已陸續稽查輔導303家餐廳業者，出勤人數共計126人，結果皆尚符合防疫管理措施規定。

對於跑攤敬茶不但自己受罰也殃及餐廳，莊競程對中市府裁罰表示尊重，也為餐飲業者喊冤，直餐所有餐廳業者已停擺兩個月，如何讓餐廳業者復甦經濟，並針對餐廳業者規範，做出更完善sop，給餐廳業者更多機會兼顧生意，才是台中市府首要重視與努力的方向，希望台中市政府應著重輔導並非裁罰，避免業者無所適從，以緩解疫情造成的衝擊。