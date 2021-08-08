隨著疫情使得線上消費成為必然趨勢，生鮮食品已成為電商市場新大陸。從零售通路到倉儲、物流、設備業者，帶來新一波的冷鏈投資浪潮，也宣告生鮮電商進入戰國時代。

根據《財訊》報導，今年台灣度過了一個非常不同於以往的盛夏。由於新冠肺炎疫情爆發，街頭的商店、餐廳受限人流管制及避免群聚，營業形態大幅限縮至只能外帶自取或外送。因應市場需求暴增，多家配送業者在端午節後，包括黑貓宅急便、台灣宅配通宣布於7月1日起宅配物流運費每件調漲10元起跳，連中華郵政也研擬跟進，市場正掀起一漲價潮。

《財訊》報導指出，事實上，從今年端午節的市況，就能看出配送市場有多麼吃緊。包括宅配通、黑貓、嘉里大榮等宅配業者，都因不敷支應爆量的低溫宅配訂單，紛紛公告暫停受理消費者低溫包裹配送至部分地區的服務，結果造成大批應景的生鮮蔬果、禮品，因無法準時送達，甚至必須報廢。

冷鏈協會理事長程東和認為，這次冷鏈（低溫配送）出現「斷鏈」，已反映出台灣在冷鏈配送上的發展處於「供不應求」的狀態，導致物流業者如今必須對訂單、物流量有所取捨，未來勢必加速冷鏈擴充。

消費者宅在家 低溫配送供不應求

為何冷鏈需求會這麼大？《財訊》分析，關鍵就在宅經濟發威。民眾不能出門，但仍需要生鮮食材，因此有愈來愈多的生鮮電商出現，在線上逛虛擬菜市場，採買完再讓業者送到家。根據未來流通研究所的數據顯示，2020年在台生鮮食品類的線上銷售金額達862億元，年增21.5%，成為帶動電商產業高速成長的重要動力。

其中，《財訊》報導指出，據未來流通研究所總監林原慶估計，台灣冷凍冷藏食品的銷售在近10年間已成長近1倍，在網路的銷售額更是大幅成長，「生鮮電商」已成為近年產業最夯的話題。尤其，2020年上半年的熱賣商品，除了因應疫情熱銷的清潔、防疫用品外，冷凍水產、肉類等低溫食品的需求也呈現爆發式成長，顯示消費者已較過去更趨向在非傳統通路上，滿足基本生活需求，吸引各家業者搶進。

根據《財訊》報導，今年年初，全聯把「冰箱搬上網路」，同時透過自家的PX Go!平台上架兩千種商品，其中生鮮品項占了1/4，要挑戰生鮮電商霸主的地位。全家也自建生鮮電商平台，也有「到店取貨」模式，還能跟其他生鮮、電商平台業者合作，帶動整體冷凍業績近3年來每年都成長高達3成，今年更樂觀預估冷凍包裹件數可望倍增。