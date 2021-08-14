1名外送員日前要送餐到1處大樓，到現場時卻發現該舊式大樓的門鈴相當老舊，甚至高達60個按鍵，每個按鍵都泛黃、字體模糊，讓他找了相當久才找到客人39號5樓之2住家，沒想到最後按鍵還是壞的，對方也不接電話，讓他枯等了近10分鐘；許多網友則笑稱，「根本就是玩密室逃脫」、「在玩戳戳樂嗎？」

1名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前送餐到1間大樓，顧客表示住在「39號5樓之2」，但他看見大樓的電鈴時卻傻眼了，因為該電鈴上竟有高達60個按鍵，且多數的按鍵都已經泛黃、字體模糊，有的還有貼紙在上頭，旁邊用來標註的奇異筆字也褪色看不清。

1名外送員日前要送餐到1處大樓，卻發現該舊式大樓的門鈴相當破舊，甚至高達60個按鍵，每個按鍵都泛黃、字體模糊，讓他找了相當久。（翻攝自臉書社團「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說，他看到的當下馬上說出口髒話，找了好久才找到疑似要送的該戶人家，沒想到按鍵竟是壞的，他打電話給對方也沒有接聽，最後是在7、8分鐘之後對方才回覆訊息，讓他傻眼且無奈；其他網友則笑說，「完全看不懂這門鈴，太難了」、「解這種，很有密室逃脫的fu」、「這是戳戳樂嗎」。

也有網友說，「我上次按這種的還被電到，差點打爆它」、「電話沒接直接跟派單要實收了」、「這根本一個大玩笑，郵差、外送、宅配笑不出來」、「上次有一個9分30秒才走出來，淋雨真的心好累」；有人分析如何找到39號5樓之2，「左邊是2表示之2，右邊是5號表示5樓」。