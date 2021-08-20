黃春香在住家遭警方驅離，自行拄杖步出自家。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南鐵路地下化工程20日拂曉強拆最後釘子戶，鐵道局中工處與警方聯手，2個半小時內強勢淨空黃家，黃春香上午7時30分拄拐杖邁出住家，拱手交出住處遭中工處強勢接管，她茫然的說，今晚還不知道住哪裡。

拂曉離行動在警方強勢主導下，屋內死守的聲援者迅速遭淨空，待在2樓的黃春香看著支持學生一一被拖出，要警方勿傷及孩子，但她自己不久也被驅離。鐵道局中工處上午8時30分完全接管黃家，她一臉無奈說「我能怎麼辦？」

黃春香立刻又回到拆除現場，已被排除在封鎖線外，她坐在一群警力前，控訴警方暴力破壞黃家門鎖，強行進入像拖豬一樣將人拖出，「光想就氣死」、「我是能怎辦？」、「我今晚還不知道住哪勒」。

黃春香遭驅離的時候，心疼學生被警員動作粗暴的拖出屋外，心繫這群孩子的安全，卻無法幫上忙，她控訴「警察怎麼變這樣？」。

鐵道局中工處接管後，已展開黃家樓梯拆除作業，因半拆戶作業時間較長，預計兩個月後才會將半拆戶交還，黃春香眼見保不住家園，不知如是好，她心酸直呼「中工處強勢拆屋不講道理，反正拆的不是他們的家」。

也有鄰近住戶不滿鐵路地下化工程遭阻延宕多年，20日前往抗爭現場，對學生嗆聲，1名男子騎單車到支持學生中，自稱是地下化工程延宕的受害者，大喊「快拆一拆啦」，與支持學生起言語衝突，隨即悻悻然離去。