米其林名單激勵摘星想法，中租企業總裁辜仲立宣布籌備法式餐廳，旗下艾斯奇餐飲團隊特別延攬曾在米其林星級餐廳擔任主廚的吳定祐（Darius Wu），期盼以他精湛的手藝，打造高水準的用餐體驗，這也將成為辜仲立餐飲版圖中最高檔的餐廳。

喜愛美食也經營美食的辜仲立繼推出「總裁牛肉麵」之後，2018年於中實控股旗下增設「艾斯奇餐飲」，主要品牌事業包括「總裁牛肉麵」二代店、「中實泰樂瓦」專業代理葡萄酒事業，以及今年初，推出的新品牌「JLK精品咖啡」等，目前正積極籌設法式餐廳。

艾斯奇餐飲董事長黃炳彰表示，這家法式餐廳將以結合法國經典菜色與台灣的文化風情為基礎，呈現國際級的質感、品味風格。不僅如此，將融合中租企業的資源與產品，消費者在此可以享用體驗法式料理的精緻細膩，品嚐莊園紅酒的醇香，餐後喝杯台灣高山精品咖啡的清新淳美。

26歲的吳定祐，透過台灣的餐飲教育體系養成，在學生時代即嶄露頭角、參加海內外餐飲賽事並獲獎無數，廚藝精湛屢獲國際級獎項肯定。他感恩每一位師長、業師，也特別感謝業主的賞識與信賴，提供年輕主廚一個高度發揮廚藝的舞台。

吳定祐說：「新的機會，就是新的學習模式。既使今天很榮幸獲得各界肯定，我仍想要繼續學習，投資自己，不斷精進。」