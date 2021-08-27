想與知名土耳其網紅圖佳與印尼華裔人氣主持人吳俊星(Agoeng)一起同遊台北嗎？北市觀光傳播局於9月起推出穆斯林專屬一日及二日實體暨線上導覽遊程，穆斯林旅客可以邀海外親友一同線上旅遊，自8月27日起開放報名。

9月推出的一日及二日實體暨線上導覽遊程，涵蓋北市穆斯林友善旅遊景點：陽明山、故宮、台北101與中正紀念堂，將安排特色景點進行線上導覽，藉由實際參與行程的旅客邀請其海外的親友即時連線共同參與，讓更多海外旅客認識穆斯林友善的觀光環境。

觀傳局指出，餐食與住宿安排除符合穆斯林認證外，二日遊程中更安排了五星級餐廳，提供穆斯林朋友多樣化、豐富的旅遊選擇；參加還可獲得專屬大禮包(內含台北意象帆布袋、自拍棒、明信片及介紹台北穆斯林友善旅遊資訊文宣)。

全球在疫情籠罩之下，觀傳局盤整北市穆斯林友善旅遊景點，結合無圍牆博物館、三貓計畫、台北百大景點以及夜間觀光，針對海外穆斯林市場於上半年已完成10場台北景點線上導覽，透過網路科技與專業導遊帶領身處國外的穆斯林旅客在疫情不能出門期間也可飽覽台北旅遊景色。