新北市北大特區的桃子腳國中小為了舒緩新生入學後的緊張情緒，特別設置家長安撫區，讓家長給學童加油打氣，另外也設計「跟著氣球上學趣」活動，利用氣球布置開學走道，緩解學童適應環境的焦慮感。（桃子腳國中小提供）

各級學校陸續開學，為了防疫考量，校方也做好充分規畫。新北市北大特區的桃子腳國中小為了舒緩新生入學後的緊張情緒，特別設置家長安撫區，讓家長給學童加油打氣，另外也設計「跟著氣球上學趣」活動，利用氣球布置開學走道，緩解學童適應環境的焦慮感，使開學日圓滿達成。

桃子腳國中小表示，為了做好防疫準備，校方在開學前的假日就利用線上會議與家長充分溝通，將動線規畫、防疫措施做到位，小一新生到校後，學校也安排家長安撫區，先給孩子加油打氣，做好量體溫、消毒等手續後，再由高年級小蜜蜂團隊及國中部學聯會的學生指引入校。

開學日因防疫規範爸媽不能進校園，但仍有不少家長在門口觀望小孩一舉一動，捨不得小孩入學，校方為了讓新生舒緩壓力，從校門口到教室沿途布置了許多色彩繽紛的愛心氣球，將入學轉變為好玩的闖關遊戲，不少學童也興奮地表示「看著氣球找教室很好玩」、「我有成功地走對哦」，減少了許多開學後的不安情緒。

桃子腳國中小校長郭昱晨指出，除了布置氣球走到外，校方也在樹林鎮南宮、市議員洪佳君的幫忙下備妥午餐隔板，降低午餐期間互相感染的風險，未來校法會模擬各類情況不斷滾動修正，辦理線上教師進修、線上分部會議、模擬演練分流教學，讓師生在衛生安全無虞的情況下，安心上課。