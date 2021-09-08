新北幼兒園群聚案持續擴大，昨（7日）北市教育局已匡列3所小學、4所幼兒園與確診者接觸之學生，共有619人進行「預防性停課」、169人採取預防性居家隔離。據悉，藝人黃鐙輝就讀小一的大兒子黃尚好同班同學父母，曾在8月底與新北幼兒園確診案例到大佳河濱公園遊玩，目前黃鐙輝全家在家隔離中，演藝工作全面停擺。

黃鐙輝老婆萁萁稍早向本刊證實，昨晚收到相關單位通知同班同學的父母曾和確診者接觸，雖然同學全家PCR檢測陰性，但為求謹慎仍要求全班同學進行「預防性隔離」，原定一位家長陪同孩子入住防疫旅館，深夜又收到簡訊通知，改為全家在家進行5天「預防性居家隔離」，早上8點區公所已前往家中進行造冊，居家檢疫解隔前1天會有人員上門採檢，確認健康無虞才能出關。

萁萁透露現在全家三餐全賴鄰居幫忙打點，社區委員也表明願意提供協助。雖然事發突然，校方已連夜應變推出線上課程，讓孩子在家期間「停課不停學」。至於黃鐙輝演藝事業是否受影響，萁萁表示他的戲份前陣子已殺青，僅損失1個通告、1活動邀約，「萁媽損失最大，半夜趕緊退了3個通告，也跟節目說聲抱歉。」她也不忘喊話外界，面對病毒不要過於恐慌，「但是大家真的防疫做好，做好自身的清潔，保護好自己就是保護別人。」

黃鐙輝隔離5天取消1通告、1活動。（圖／翻攝自黃鐙輝臉書）

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