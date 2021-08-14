衛福部部長陳時中12日再次表示，沒有所謂的「3+11」破口，因「3+11」的政策沒有影響到社區，只是華航機組員與諾富特飯店的群聚事件。對此，前立委孫大千質疑，陳時中是以為疫情緩和，風頭過去，所以出來幫身為「滅台三人組」的自己、桃園市長鄭文燦和民進黨立委范雲洗白脫罪了嗎？

「真的是『官字兩個口』，黑的都能說成白的。」孫大千今在臉書指出，各大外媒都曾報導認證，台灣的第一波本土疫情是由於3+11所造成，所以這些外國媒體都是在散播假消息和假新聞嗎？

第一波本土疫情爆發時，指揮中心曾公開對外界表示，相關確診個案的基因定序完全相同，代表屬於同一條傳播鏈，他質疑，為什麼陳時中現在可以硬抝彼此毫無關聯呢？難道是鬼月見到鬼了嗎？

孫大千並提到，李秉穎接受專訪時強調，3+11的決策過程中並沒有經過專家會議的討論，專家會議也不會同意採取3+11的政策，所以「陳時中是忘記了，還是不敢想起來？」而819位無辜民眾的犧牲枉死，陳時中還敢公然扯謊，鬼話連篇，農曆7月，陳時中晚上不怕做惡夢嗎？