美國在台協會（AIT）處長孫曉雅於本周繼續拜會台灣官員，就美國與台灣之間重要且廣泛的議題進行討論。

AIT今天發布新聞稿表示，8月16日，孫處長拜會行政院長蘇貞昌，共同討論如何就公衛、投資及貿易合作等議題深化美台關係。8月17日，孫處長與陸委會主委邱太三會面討論兩岸議題。當日稍晚，孫處長也拜會法務部長蔡清祥，就網路安全、人權、反貪汙以及洗錢防制交換意見。8月18日，孫處長與衛福部部長陳時中討論美台公衛合作，會中孫處長肯定台灣為對抗新冠疫情努力不懈，包括以透明開放和基於科學的方式來防疫，並表示支持台灣在世界衛生組織和其他國際組織的有意義參與。隨後，孫處長與中央銀行總裁楊金龍會面，就當前經濟趨勢和全球供應鏈議題交換意見。8月19日，孫處長拜會立法院院長游錫堃，會中雙方討論了台灣當前的立法院議事及台灣的政治發展。

AIT指出，在這些會面中，孫處長重申她對推動並深化美台夥伴關係的承諾，並強調美台共享的民主和經濟價值，以及美國對台灣恆久的承諾。