《衛報》26日報導，由於不滿台灣將在立陶宛首都設立「台灣代表處」，中國大陸對波羅的海小國祭出貿易武器，試圖報復這個人口不到300萬的國家；但分析人士認為，北京非正式地停止與立陶宛本來就有限的貿易關係，警告對象並非立陶宛，更多的是衝著歐洲其他國家而來。

隨著立陶宛與台灣同意互設代表處，以深化兩國之間的關係；作為警告，北京召回駐立陶宛首都維爾紐斯的大使，並將立陶宛大使驅逐出北京。大陸還祭出經濟制裁，中斷直通立陶宛的貨運列車，停止審核、批准立陶宛農業、畜牧業與木材業的出口許可證。

立陶宛國家食品暨禽畜管理局（SFVS）局長斯塔斯克維丘斯（Mantas Staskevicius）證實，自2021年年初以來，和大陸針對某些項目出口許可的討論，已變得愈來愈困難。北京更在沒有解釋下已停止審核與認證程序。

他表示，「迄今為止，我們辦公室還沒直接接到任何問題或跡象，足證雙方貿易會終止；但1個月前大陸與我們聯絡，並給我們一份清單，我們的一家啤酒出口商慘遭除名」。

這種貿易策略之前就在大陸與澳洲之間上演過，當時澳洲煤炭、葡萄酒與牛肉出口成為北京針對的項目。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的歐洲與大陸關係專家巴爾金（Noah Barkin）認為，相較於澳洲在經濟上相當大的程度必須仰賴大陸，北京與立陶宛之間的貿易往來卻微不足道。

他進一步解釋，大陸對立陶宛的任何經濟影響力都相當有限；換言之，透過貿易報復，北京其實在向歐洲其他國家傳遞明確資訊，如果膽敢在台灣議題跨越紅線，後果自負。

報導中強調，雖然共產黨從未統治過台灣，卻將台灣視為一省，更強烈抨擊分裂主義。事實上，大陸對國際社會任何支持台灣的舉措愈來愈敏感，而台灣堅持自己為主權獨立的國家更讓其不滿。

儘管立陶宛和台灣還沒建立正式的外交關係，但雙方友誼不斷升溫，立陶宛更慨然捐助疫苗，抨擊北京侵犯人權與民主自由，更退出由大陸主導的多邊組織。

相較之下，歐盟雖然批評大陸侵犯人權，但態度上更為謹慎。先前歐盟與北京針鋒相對的相互制裁，才讓歐盟於5月暫停批准《中歐全面投資協定》。倫敦大學亞非學院中國研究所（SOAS China Institute）所長曾銳生（Steve Tsang）表示，「北京對立陶宛的脅迫手段，損及大陸在歐洲甚至在全球的形象與地位，又不太可能實現其目標，至少在扭轉立陶宛對台政策上很難奏效」。

他強調，「最根本的問題是歐盟願意在此一議題上挺立陶宛到甚麼程度。由於部分歐盟成員和北京關係密切，想要建立支持立陶宛的強大統一戰線恐有困難」

大陸官媒則祭出嚴厲言詞，稱立陶宛為小丑並發表多篇評論；這些評論都高舉雙邊貿易往來，並威脅隨時會將之中斷。《環球時報》社論更呼籲北京擬定斷交計畫。

對此，英國諾丁罕大學任教的德裔學者佛達（Andreas Fulda）認為，這類攻擊意料中事。「由於缺乏真正影響力，北京會持續以宣傳詆毀立陶宛政府」。

美國聯邦參議員克魯茲23日致函立陶宛駐美大使普蕾皮特，讚賞立陶宛不畏中國威脅報復，堅定與台灣往來。(圖/中央社)

隨著立陶宛也加深與美國關係，而美中關係又愈來愈對立，以及華府對台灣支持與日俱增，美國甚至支持立陶宛反對「北京單邊侵略行動與政治壓力」，立陶宛政治領導人似乎在賭追隨美國的保護可以過得更好。在出現這項結論前，立陶宛可能以透過歐盟和波蘭、德國進行討論。

立陶宛在聲明中強調，「決心像歐盟與世界其他許多國家一樣，尋求與台灣的互利關係。我們希望立陶碗與北京關係在近日出現的問題，能在相互尊重與國際法的基礎上，以外交手段解決」。