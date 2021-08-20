國產高端疫苗爭議多，近日有醫師指出，在高端臨床實驗論文中，都找不到施打一劑疫苗的中和抗體資料，連衛福部長陳時中被問及此事時，也回說「我不知道」。對此，前台大感染科醫師林氏璧表示，高端有沒有測打完一劑的中和抗體「並不重要」。

精神科醫師潘建志昨（19日）於臉書指出，閱讀完高端近期釋出的2期臨床實驗論文後，完全找不到有關施打一劑疫苗的中和抗體資料，僅有打完2劑疫苗後57天，中和抗體為662的數據。考量全國在拚疫苗覆蓋率，第六輪高端疫苗又將開打，若缺乏第一劑中和抗體資料，是否能對病毒能產生保護力不免令人懷疑。

潘建志點出高端論文中的大問題，解盲記者會上說的中和抗體662，這個數字是打完兩劑疫苗後測出來的，但只打一劑的抗體為何，通篇論文完全沒有相關數據。（圖／食藥署提供）

「為什麼高端二期打完一劑後沒有測中和抗體？」林氏璧今（20日）在臉書上解釋，他問到的答案是，中研院的中和抗體檢驗量能有限，當時他們同時要做部桃AZ，高端和聯亞的檢體，一度檢查大塞車。由於中和抗體要用真病毒來做，在P3實驗室的成本極高，相比之下，之後還有兩劑後三個月和六個月的中和抗體需要追蹤，更為重要。

林氏璧也舉例，BNT前期臨床試驗資料顯示，大概打完第一劑後14天左右就有一定的保護力；至於與高端同屬重組棘蛋白疫苗的Novavax前期臨床試驗則顯示，注射後21天中和抗體約100，35天中和抗體3906；另外，其實高端一期也有測一劑的中和抗體，15天中和抗體4.9，29天8.2，43天中和抗體76.3。但林氏璧說明，由於是不同實驗室做的中和抗體，疫苗數據無法互相比較。

「打完一劑後沒有測中和抗體，很重要嗎？」林氏璧強調「不重要」，重點是打完第二劑後抗體能衝到多高。他認為，高端應該會照步驟來，隔28天就打第二劑疫苗，「沒有人說要延後第二劑」。就算延遲一點時間，打完疫苗抗體應該也會起來。