國產疫苗高端開打3天已累積4死，國民黨台北市議員游淑慧在臉書質疑，衛福部去年在徵求臨床受試者時，有排除「病情控制不穩的慢性病患」，但在正式施打後，卻沒在接種指引中明說，因此她要求中央說清楚，疫苗到底哪些人可打？

游淑慧在臉書指出，她發現衛福部去年在公告徵求疫苗臨床實驗的受試者時，需知說明有明確備註不適合5類人登記，包括病情控制不穩的慢性病患、免疫功能低下或免疫系統 疾病者、一個月內曾接受重大手術、癌症正在療程中或即將接受治療、嘗試受孕或懷孕或餵母乳的女性。

「所以，有慢性病史者，究竟能不能打高端疫苗？」游淑慧質疑，高端在挑選受試者時，明確排除這5類人，但根據疾管署網站接種說明，只有說曾對疫苗成分有嚴重過敏者、發燒或患有急性中重度疾病者及孕婦不建議接種，但其中不包含慢性病或高血壓，所以「有那些人不宜打高端？」

游淑慧認為，如果這5類人不適合當高端疫苗臨床實驗受試者，那現在就適合正式施打嗎？這5類人打了疫苗會有什麼副作用呢？這就是只做二期的問題。受試者只有少少3000多人，又排除這5類受試者。如果衛福部和高端沒有這5類人的受試數據，現在怎麼知道，疫苗對這5類人會產生什麼樣的副作用和影響呢？要如何評估施打的影響和風險？這些該早說。

游感嘆，任何生命逝去都是讓人遺憾的， 雖然不清楚陸姓專欄作家過世案例是否與高端疫苗有關， 衛福部應該盡速檢驗釐清， 不需要急著又連結到慢性病。