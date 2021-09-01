市長盧秀燕強調，呼籲中央學校志工能造冊，為他們施打疫苗。（陳世宗攝）

今天開學日各校恢復實體上課，市議員黃健豪1日在市政總質詢上，關切台中市各校到課率及防疫工作，針對教職員及志工施打疫苗問題，要求市府除照顧教職員外，校園志工應該比照教職員造冊施打疫苗，讓各校的能盡快恢復正常運作。市長盧秀燕強調，呼籲中央學校志工能造冊，為他們施打疫苗。

黃健豪說，今天是開學第一天，其他縣市到上週指揮中心都還在安排讓教師施打疫苗，但台中市力排眾議先讓教師在暑假期間就施打疫苗，為開學做準備，看今天的到課率就知道，市民算是高度信任市府的校園防疫作為。

黃健豪指出，這項教師優先施打疫苗的政策，卻產生校園內「能打不想打、想打卻打不到」的狀況，目前教師施打率雖然達到近95％，卻還是有約5％的教師基於各種原因不願意施打疫苗，這部分目前都是由政府編列預算進行快篩。

黃健豪表示，部分教師不願施打疫苗同時，許多學校志工面臨無疫苗施打狀況，志工雖不是正式編制，實務上幾乎每間學校的志工就是學校的一員，包含交通導護、課後照顧、校園內的行政支援等；今天開學各校都需要志工支援，部分志工卻因為年齡、資格尚不符合預約系統的施打對象，都被拒於校門之外。

盧秀燕說，學校志工家長是校園導護重要幫手，呼籲中央應不僅提供學校教職員工施打疫苗，對於學校志工也能造冊為他們打疫苗，學校志工均為義務人力，國家應提供疫苗；針對目前校園志工尚未施打疫苗，部分學校也在人力調度上提出彈性措施，例如東寶國小規定打過兩劑疫苗的志工家長可以進入校園協助，未打過疫苗的志工家長僅能在校外協助，兼顧校園安全與防疫規定。