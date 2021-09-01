日前高端疫苗開放接種，桃園市大園區1名44歲男子接種後2天於工作中意外猝死，中央疫情指揮中心日前公告溫男死因為冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞，家屬表示，雖然溫男有慢性疾病，但平時人都好好的，「如果沒打疫苗是不是就還好好的？」

桃園市大園區1名44歲溫姓男子8月23日前往接種高端疫苗，2日後於工作中猝死，中央疫情指揮中心日前公告溫男死因為冠狀動脈硬化性心臟病合併心肌梗塞，家屬對此結果並不接受，表示雖然溫男有慢性病史，但平時人都好好的沒有大礙，質疑「如果當初沒打疫苗，家人是不是就還好好的」，強調死因不可能和疫苗毫無關係。

家屬稱，溫男當初就是因為相信高端疫苗適合國人的體質，副作用較小，才決定接種高端疫苗，但前往接種後才發現政府對於後續可能的副作用，以及慢性病是否有較高的風險也未告知，而在溫男打完疫苗2天突然離世，卻告訴家屬死因與疫苗毫無關係，家屬對此難以接受。

家屬強調，政府在接種高端疫苗前能清楚說明慢性病可能造成的風險，民眾才能清楚考量風險決定是否施打，並進一步表示，不論是誰都會以家庭、小孩的安全考量為優先，不會拿自己生命去開玩笑，盼政府能重視疫苗接種的相關配套措施。