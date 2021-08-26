總統蔡英文23日一早赴台大醫學院體育館，在相關人員及媒體記者的見證下接種國產高端疫苗，全程施打順利，並笑說：「沒什麼感覺，還滿輕鬆的」。

蔡總統用心良苦，勇氣十足。率先接種高端疫苗，無疑是向國人宣示高端疫苗安全可靠。但是能否獲得預期的效果就難說了。

第一，國人質疑高端疫苗，是因為高端疫苗沒有按照國際規則，按部就班完成三期人體試驗，沒有獲得國際認證。並不是誰敢打，誰不敢打；誰愛國，誰不愛國的問題。

第二，每個人體質不同。有人接種疫苗後沒有反應，也有人反應明顯，甚至高端開打後短短3日竟已有4起接種後死亡案例。蔡總統冒險接種高端，即使反應良好，也不能證明人人都安然無恙。

第三，或許我們不該懷疑政府的保證。但是由於民進黨政府欺瞞國人的事例甚多，已經失去公信力。包括去年高調宣稱「超前部署」，等到今年五月疫情爆發，政府手忙腳亂，迄今累計確診死亡人數已超過800人，大家才知道政府說的原來全是空話。

民進黨政府與其以超乎常理的方式護航高端疫苗，挖空心思推銷，包括向友邦推薦、安排新兵接種，不如腳踏實地，督促高端按照國際規則研製疫苗。唯有完成三期人體試驗，通過國際驗證，才能使國人相信，願意接受高端疫苗。

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