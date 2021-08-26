陸姓網路專欄作家23日接種高端，隔日因身體不適，到院前身亡。他的妹妹在臉書發文弔唁表示，一個非常驚悚的星期二，改變了我們家的未來，希望大家記得死亡數據的背後，曾經是鮮活的生命、是為家人親友和戰友深愛的人，並向外界呼籲「給失魂落魄的我們留一絲空間和念想」。

陸姓作家的妹妹昨（25）日晚間於個人臉書寫下對哥哥的思念，她指在辛丑年七月十七日那一天，一個非常驚悚的星期二，「改變了我們家的未來」，鋪天蓋地的新聞、傳言、評論，及各種說法在網路充斥，甚至在各大電視節目、報紙四處傳著所有你已知道，或他人未知的訊息。

陸姓作家的妹妹說，在晦暗不明的此刻，請大家記得一個死亡數據的背後，曾經是鮮活的生命、是為家人親友和戰友深愛的人。她表示，能理解大家有各自立場和看法，在這文明的社會裡有個人的言論自由，「我們也相信科學和時間會讓一切在不久後的將來，塵埃落定有所定論」。

但針對連日來外界的酸言酸語，陸姓作家的妹妹也感慨地說，懇請各位稍安勿躁，發揮老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼的大愛精神，體諒一位母親老年驟然失子、兒女喪父的悲痛，希望大家在自由發揮精彩言論的時候，能高舉輕放、痛點輕拍，「給失魂落魄的我們留一絲空間和念想」。

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